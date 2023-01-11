البصرة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واستعد محافظة البصرة بجمهورية العراق ملتقى نهري دجلة والفرات وامتداد شط العرب وتشتهر بتنوع تضاريسها البحر من الجنوب والأهوار من الشمال والصحراء من الغرب والمناطق الزراعية على ضفتي شط العرب ، وهي أكبر محافظات العراق من حيث عدد النخيل وبها امتزج التمدن والريف ، وهي خليط متجانس من أطياف المجتمع.التقت وكالة الانباء السعودية "واس" برئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي الذي كشف عن عزم الجامعة تنظيم بطولة الجامعات العربية لكرة القدم بعد النجاحات التي حققها كأس خليجي 25 .وأضاف الدكتور حمادي بتصريح خاص لـ"واس" بأن البطولة ستشمل الدول المحيطة بالعراق بواقع جامعتين من كل دولة، لتقوية الروابط العلمية والعلاقات بين الجامعات تمهيدا لتوقيع تفاهمات واتفاقيات لتتبادل الخبرات والتعاون العلمي والثقافي، موضحا أن الجامعة من أقدم الجامعات في جنوب العراق حيث تعد ثالث جامعة بعد جامعة بغداد والموصل تأسست عام 1964 م ، انطلقت بثلاث كليات فقط واليوم تظم 22 كلية في مختلف الاختصاصات العلمية والإنسانية إضافة لستة مراكز بحثية معتمدة داخل وخارج العراق.وبين أن الجامعة شهدت خلال السنتين الماضية قفزات كبيرة في التصنيفات العالمية خصوصا بعد الندبات الكبيرة بجائحة كورونا وإدخال الأنظمة الإليكترونية ، وفي العام الماضي فازت الجامعة بجائزتين من مجموع ثماني جوائز في تصنيف تايمز البريطاني ، كما أن الجامعة دخلت ضمن اعتراف تصنيف شنغهاي.وأوضح أن جامعة البصرة تسعى للتعاون مع كل الجامعات ولديها قنوات اتصال مع جامعات سعودية وبحرينيه وجامعات أخرى كما أنها تسعى لتوفير أجواء التعاون العلمي مع الجامعات والمراكز البحثية الخليجية بشكل خاص، مضيفا أن الجامعة تستقطب عددا من طلاب البعثات من عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهناك مذاكرات تعاون مع جامعتي الملك عبدالعزيز أسفرت عن زيارة وفد طلابي من كلية الصيدلة بجامعة البصرة إلى جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود، إضافة إلى مذكرات تعاون مع عدد من جامعات الخليج العربي.وأعرب رئيس جامعة البصرة في ختام حديثه عن شكره لوفد وكالة الأنباء السعودية لاهتمامه بالجوانب الأخرى بعيدا عن الجوانب الرياضية المتمثلة في خليجي 25 معتبرا ذلك بادرة طيبة من قبل الوكالة.// انتهى //07:48ت م0017