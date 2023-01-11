نجران 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسفعلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بالنشاط الطلابي -بنين وبنات-، أمس، برنامج عام القهوة السعودية، بمدارس ومكاتب التعليم بالمنطقة، بهدف تعزيز القيم والعادات النبيلة لمجتمعنا، وترسيخ الهوية الثقافية السعودية وتقاليدها.وتشتمل فعاليات ومناشط البرنامج التي تستمر على مدى أسبوع، على "ركن القهوة" لعرض أنواعها وطرق إعدادها، والأدوات المستخدمة في تحضيرها، والعادات والتقاليد في أصول تقديم القهوة، إضافة إلى تنفيذ فعاليات فنية لاستثمار موهبة الرسم والفنون التشكيلية في إنتاج أعمال فنية عن أشجار البُن، والقهوة السعودية، والتصوير الفوتوغرافي لإبراز جماليات القهوة.// انتهى //09:17ت م0019