القدس المحتلة 18 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 11 يناير 2023م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الهدم التي طالت منازل ومنشآت فلسطينية في القدس وأريحا وسلفيت، ترافق معها حملة اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين.ولفتت النظر لتحذيرات الخارجية الفلسطينية من الحرب المفتوحة التي يشنها المحتل الإسرائيلي على الوجود الفلسطيني، متحدثةً عن مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتشديد الإجراءات القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين من خلال منع المقتنيات، ونقلهم لسجون لا تتوفر فيها أدنى متطلبات الحياة، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لكل الاتفاقيات الدولية .واهتمت الصحف الفلسطينية بالتحذير الذي وجهته الخارجية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي، حول العقوبات التي أقرها ضد الحكومة الفلسطينية، بسبب مطالبتها بدور استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تفاقم التوتر.وتناولت تراجع البنك الدولي عن توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل كبير، وخفضها إلى 1,7 % ، بسبب استمرار التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتأثيرات الحرب في أوكرانيا.// انتهى //09:31ت م0021