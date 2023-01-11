الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسوقعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اتفاقية شراكة مجتمعية مع إدارة التعليم بالمجمعة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.وقع الاتفاقية من الجانبين مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل والمساعد للشؤون المدرسية نيابةً عن مدير التعليم بالمجمعة.وتهدف الشراكة المجتمعية إلى تحقيق التكامل وتوحيد الجهود في المجالات التدريبية والتعليمية والبرامج التوعوية والتثقيفية.// انتهى //09:41ت م0024