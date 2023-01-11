مكة المكرمة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس, درسه الدوري في المسجد الحرام في تفسير سورة الحديد وشرح كتاب "عمدة الأحكام" وشرح الحديث الثَّامن والتَّاسع من كتاب الصَّلاة، باب المواقيت بالمسجد الحرام.وأوضح معاليه مسائل الحديث وفروعه وذكر مفرداته، التي تؤكد على الخضوع والخشوع وحضور القلب في الصلاة، لأنَّها روح الصَّلاة، وبحسب وجود هذا المعنى يكون تمام الصَّلاة أو نقصها، ولا يكون ذلك إلَّا بقطع الشَّواغل؛ التي يسبب وجودها عدم الخشوع والخضوع، لذا فإنَّ الشَّارع نهى عن الصَّلاة بحضور الطَّعام الذي نفس المصلي تتوق إليه، ويتعلق به قلبه، وكذلك نهى عن الصَّلاة مع مدافعة الأخبثين، لانشغال خاطره بمدافعة الأذى.// انتهى //09:47ت م0025