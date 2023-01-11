لندن 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية بأبرز الموضوعات التي سيناقشها رئيس الوزراء، ريتشي سوناك، مع نظيره الياباني، فوميو كشيدا، خلال اجتماعهما في لندن اليوم .وتطرقت إلى إعلان نقابات عمال القطاع العام بحث تنفيذ إضرابات مشتركة احتجاجاً على عزم السلطات سن تشريعات تمنع من تنفيذ إضرابات في بعض المناطق.وأخبرت عن عثور سلطات الأمن في مطار هيثرو على شحنة ملوثة بكمية صغيرة من مادة اليورانيوم الخطرة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات القضية.وعلى الصعيد الدولي، تناولت الصحف بدء المدعي العام في بيرو إجراء تحقيقات حول جرائم إبادة جماعية محتملة أثناء التظاهرات العنيفة التي تشهدتها البلاد في شهر ديسمبر الماضي وأسفرت عن مقتل أربعين شخصًا وجرح المئات.// انتهى //09:54ت م0026