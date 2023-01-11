الرباط 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسأولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها لإعلان معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن أعداد الحجاج في موسم 1444ه ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، وأنه لا توجد أي قيود على أعداد الحجاج القادمين لموسم هذا العام.واهتمت بأعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي أمس بمدينة جدة، مبرزة تأكيد اللجنة على مركزية دور لجنة القدس، في التصدي للإجراءات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف.وأخبرت صحف الرباط عن موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على تمديد آلية تقديم المساعدات الإنسانية لأربعة ملايين سوري في شمال غربي سوريا لمدة ستة أشهر أخرى عبر الحدود التركية.وتابعت التطورات المتلاحقة في البرازيل، مشيرةً الى أن قوات الأمن قد فضت اعتصاماً لأنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو في العاصمة برازيليا.// انتهى //10:51ت م0028