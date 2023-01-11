تونس 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسعقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو"، في مقرها بالعاصمة تونس، اليوم، ندوة إقليمية تشاورية عن " محو الأمية وتعليم الكبار، ضمن إطار عمل مشترك"، وذلك بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية الذي يوافق ( 8 يناير من كل عام).وتهدف الندوة إلى تعزيز التشاور وتقاسم التجارب بين المسؤولين والخبراء في مجال تعليم الكبار من أجل الإسهام في تحويل التعليم حتى يكون أكثر جودة وإنصافا وشمولاً للجميع ، وذلك بمشاركة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة ومكتب التربية العربي لدول الخليج ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم وهيئات وجامعات ومؤسسات لتعليم الكبار من الدول العربية.وتحدّث أكاديميون وخبراء متخصّصون في موضوع الندوة بغاية تعميق التفكير في الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز برامج محو الأمية وتعلّم الكبار وتعليمهم من منظور التعلّم مدى الحياة، وفي السياسات والإستراتيجيات والآليات الملائمة لتحويل تعلّم الكبار وتعليمهم بالدول العربية، وكذلك في دور تعلّم الكبار وتعليمهم في مواجهة التحديات الراهنة مثل التغيّرات المناخية والأزمات الصحيّة الاقتصادية والتحولات التكنولوجية والتغيّر السكاني.// انتهى //11:53ت م0050