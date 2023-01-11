تبوك 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، العميد سمير بن إبراهيم العليط بمناسبة تكليفه مديراً لجوازات منطقة تبوك.وهنأ سموه العميد العليط, متمنياً له التوفيق والسداد، منوهاً بجهود منسوبي الجوازات وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية من تطور متواصل بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - , وبمتابعة سمو وزير الداخلية, مشيداً بما تقدمه المديرية العامة للجوازات من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم بأسرع وقت.من جانبه أعرب العميد العليط عن شكره وتقديره لسمو أمير تبوك على توجيهاته السديدة ودعمه ومتابعته لأعمال إدارة الجوازات في المنطقة.// انتهى //11:54ت م0051