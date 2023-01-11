القدس المحتلة 18 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 11يناير 2023م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 21 فلسطينياً، خلال اقتحام مناطق متعددة في الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، واعتقلت عشرة فلسطينيين بينهم أربعة أشقاء، كما اعتقلت 11 فلسطينياً من القدس، وجنين، ورام الله، بعد مداهمة عدة منازل، والعبث بمحتوياتها.ومن جانب آخر، اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته.// انتهى //11:56ت م0052