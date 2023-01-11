لندن 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسصعد الذهب اليوم إلى أعلى مستوياته منذُ ثمانية أشهر، مدعوماً بتراجع الدولار، لكنه لا يزال يتحرك في نطاقٍ ضيق نسبياً مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم، التي قد تؤثر على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي ) أسعار الفائدة.وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 %، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1887.60 دولاراً للأوقية.وانخفض مؤشر الدولار 0.1 %، وكذلك تراجعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات أيضاً.// انتهى //12:01ت م0054