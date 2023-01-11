تبوك 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واستنطلق غداً بمدينة تبوك فعاليات "ماراثون أقرأ" والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" ضمن برنامج إثراء القراءة "أقرأ" في دورته الثامنة.ويقام الماراثون خلال المدة من 12 - 14 يناير الجاري في مكتبة أقرأ في المدرسة الثانوية الأولى بتبوك، حيث يتكفل مركز "إثراء" بزراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة بهدف الوصول إلى 2000 شجرة، إضافةً إلى حصول القارئ على ميدالية كتذكار تحفيزي مرتبط بالمناسبة، وقُسّمت هذه الميداليات إلى أربع فئات: ميدالية نحاسية لقراءة 100 صفحة، وميدالية برونزية لقراءة 200 صفحة، وميدالية فضية لقراءة 500 صفحة، وميدالية ذهبية لقراءة 1000 صفحة.وأوضح المستشار الثقافي في المركز والمشرف العام على برنامج إثراء القراءة "أقرأ" طارق الخواجي، أن الماراثون الذي يقام مستوى ثلاث مدن في المملكة في كل من الظهران والرياض وتبوك, ويهدف إلى تحفيز المجتمع على القراءة ودعمًا لمبادرة "السعودية الخضراء"، وكل ما يتعلق بالقراءة وإثراء المجتمع، مشيراً إلى أن الماراثون جزء من تطور إثراء القراءة "أقرأ" وهناك خطة ليكون أكثر توسع ليشمل الخليج والعالم العربي مستقبلًا.يذكر أن القرّاء تمكّنوا من قراءة أكثر من 162 ألف صفحة من كتب متنوّعة ومن حقول معرفية مختلفة، لتُسهم هذه الصفحات المقروءة بأن يتكفل المركز بغرس 1622 شجرة, تحقيقًا لهدف الماراثون الذي نظم في نسخته الأولى العام الماضي والقائم على زراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة، بهدف الوصول إلى 1000 شجرة.// انتهى //12:06ت م0056