بغداد 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واساهتمت الصحف العراقية اليوم، بملف مكافحة الفساد وغطت زيارة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى ديوان الرقابة المالية وترأسه اجتماع لمسؤلي الديوان وتأكيده لدعم السلطة التشريعية لإجراءات مكافحة الفساد .وتناولت غليان الأسواق من ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم تمكن البنك المركزي من السيطرة عليه رغم الوعود السابقة، مشيرةً لموافقة مجلس الأمن الوطني على إبرام اتفاقية تعاون بين وزارتي الداخلية في العراق ومصر.ونوهت الصحف بدعوة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية غداً الخميس، مبرزةً عناوين خليجي 25 في البصرة.// انتهى //12:14ت م0058