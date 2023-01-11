القدس المحتلة 18 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 11يناير 2023م واسأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، أن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات طلب من الاحتلال الإسرائيلي دفع تعويضات مالية عن هدمه للممتلكات والمشاريع والمباني الفلسطينية التي بنيت بتمويل أوروبي في الضفة الغربية.وأشار إلى أن هذه الخطوة الهامة تأتي ضمن جهود الاتحاد الأوروبي للضغط على الاحتلال، لوقف مخططات الهدم بالضفة، خاصة في منطقة مسافر يطا جنوباً.// انتهى //12:16ت م0059