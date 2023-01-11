جيزان 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واساحتفت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم ، بعام القهوة السعودية ، الذي تحتفي به المملكة على مدار عام كامل بهدف دعم الهوية الثقافية السعودية وتقاليدها العريقة وتعزيز قيم الكرم والانتماء للموروث السعودي ، حيث اشتمل الاحتفاء على التعريف بتاريخ القهوة السعودية وأنواعها وأدواتها ومكوناتها وطرق تحضيرها وتقديمها.وقدمت المدارس العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة ، استهدفت الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم بهدف ترسيخ الهوية الثقافية السعودية وتقاليدها العريقة والتعريف بالقيم السعودية الأصيلة ، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من الطلاب إلى مزارع البن المنتشرة في جبال منطقة جازان لتعريفهم بشجرة البن وطرق زراعته وحصاده والعناية بشجرة البن ، وطريقة إعداد القهوة.// انتهى //12:20ت م0060