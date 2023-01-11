عام / سمو ولي العهد يهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده
الأربعاء 1444/6/18 هـ الموافق 2023/01/11 م واس
الرياض 18 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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12:28ت م
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