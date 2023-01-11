أديس أبابا 18 جمادى الاخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023م واسأعلن متمردو تيغراي، بدء تسليم أسلحتهم الثقيلة تنفيذاً لأحد البنود الرئيسية في اتفاق السلام، الذي أبرموه مع أديس أبابا قبل أكثر من شهرين لإنهاء الحرب في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا.وأكد المتحدث باسم المتمردين، غيتاتشو رضا، في بيان اليوم، أن إقليم تيغراي سلم أسلحته الثقيلة في إطار التزامه بتنفيذ اتفاق "بريتوريا"، الذي وقع بين الحكومة الفدرالية والمتمردين، معبراً عن أمله أن يسهم هذا الأمر في تسريع التنفيذ الكامل للاتفاق.يُذكر أن اتفاق بريتوريا نص على نزع سلاح المتمردين، وعودة السلطات الفدرالية الإثيوبية إلى تيغراي، وإعادة ربط الإقليم بالخارج، بعد عزلة استمرت منذ منتصف 2021.// انتهى //12:38ت م0063