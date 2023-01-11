رفحاء 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واستلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً بإدارة الطوارئ والبلاغات ببلدية محافظة رفحاء، عبر مركز البلاغات (940)، أكثر من 1,900 بلاغ خلال عام 2022م.وجرى التعامل معها ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة، بنسبة إنجاز بلغت 98.68 %، فيما سجلت البلاغات المتعلقة بالعمليات والطوارئ عدد 100 بلاغ.// انتهى //13:24ت م0072