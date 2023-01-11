نجران 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة بكلية التمريض أمس، مبادرةً تثقيفية بعنوان "عززي مناعتك في فصل الشتاء"، لرفع نسبة الوعي لدى السيدات للحد من انتشار الفيروسات والمشاكل الصحية خلال فصل الشتاء.وتضمنت المبادرة التوعية بأهمية الأكثار من شرب الماء لتجنب الجفاف، وتناول الفواكه بأنواعها، والحرص على أخذ اللقاحات ضد الإنفلونزا، والمكملات الغذائية لتعزيز المناعة، إضافة إلى تقديم النصائح والممارسات الرياضية والغذائية المناسبة التي تعزز صحة الإنسان.وتأتي المبادرة ضمن الأنشطة التوعوية التي تقوم بها الجامعة للحفاظ على صحة وسلامة الفرد والمجتمع، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.// انتهى //13:24ت م0073