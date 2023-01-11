بريدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسكشفت إحصائية برنامج مكافحة التدخين بتجمع القصيم الصحي عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية والتوعوية للبرنامج خلال العام الماضي الذي بلغت 3018 مستفيداً, مبيناً أن الحملات المختلفة التي نفذتها في 162 معرضاً ومحاضرة شملت 19200 مستفيد.وأشار إلى عدد الحملات التي نُفذت ضمن برنامج مكافحة التدخين بجوانبها التوعوية، والتثقيفية، والعلاجية التي استهدفت 167 جهة حكومية، و668 جهة خاصة، إضافة إلى 82 موقعاً من الميادين والأماكن العامة, مشيداً بالجهود المبذولة من خلال كافة الطواقم العاملة في البرنامج لمحاربة هذه الآفة التي تهدد صحة الفرد والمجتمع.// انتهى //13:26ت م0075