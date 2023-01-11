جدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واساستعرض جناح وزارة الحج والعمرة، المشارك في معرض "اكسبو الحج" ، خدمات منصة "نسك" المنصة الرسمية التي تتيح لضيوف الرحمن التخطيط والحجز لمناسك العمرة والحج.وتُسهّل المنصة لمستخدميها من جميع أنحاء العالم تنظيم وتخطيط جميع تفاصيل الزيارة بدءاً من التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إلكترونية إلى حجز الفنادق والرحلات الجوية، إضافة إلى وجود عدد من الشركات المرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة التي تقدم حزمة من الباقات المختلفة لضيوف الرحمن ، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن وتيسيـر إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.وتأتي منصة "نسك" امتداداً للجهود المتواصلة لتحسيـن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن باستخدام أحدث التقنيات، وبالتكامل مع عدة جهات حكومية لتسهيل وتيسيـر الإجراءات، وأداء المعتمرين والزوار لمناسكهم بطمأنينة ويسـر، وبهدف إثراء رحلتهم الإيمانية.// انتهى //13:27ت م0076