الكويت 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 19ر2 نقطةً ليبلغ مستوى 46ر7228 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 %.وتم تداول 9ر167 مليون سهم عبر 10143 صفقةً نقدية بقيمة 4ر45 مليون دينار.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر59 نقطة ليبلغ مستوى 47ر5612 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر1 % من خلال تداول 9ر89 مليون سهم عبر 4348 صفقة نقدية بقيمة 4ر11 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر18 نقطة ليبلغ مستوى 46ر8021 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 23ر0 % من خلال تداول 7ر77 مليون سهم عبر 5795 صفقة بقيمة 9ر33 مليون دينار.في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 9ر4 نقطة ليبلغ مستوى 49ر5730 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 % من خلال تداول 5ر69 مليون سهم عبر 2580 صفقة نقدية بقيمة 7ر7 ملايين دينار .// انتهى //13:30ت م0077