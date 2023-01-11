بريدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم الأمين العام لمؤسسة حفظ النعمة الأهلية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد ، بحضور أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي .واستمع سموّه إلى شرح موجز عن دور المؤسسة وبرامجها ودورها في الحد من إهدار النعم عن طريق التكامل مع الجمعيات الأهلية التابعة في مدن المملكة .// انتهى //13:58ت م0080