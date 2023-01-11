بروكسل 18 جمادى الاخرة 1444ه الموافق 11يناير 2023م واساتفق حلف الشمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي على إنشاء فريق عمل معني بالمرونة وحماية البنية التحتية الحيوية، حسب ما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم.وجاء الاتفاق على هامش مشاركة الأمين العام للناتو في اجتماع خاص للمفوضية الأوروبية تم تكريسه لمناقشات حول الأمن.وشدد ستولتنبيرغ على أن المرونة وحماية البنية التحتية الحيوية جزءً أساسيًا من العمل المشترك بين الناتو والاتحاد الأوروبي.وعقد الاجتماع بعد يوم واحد من توقيع الإعلان المشترك الثالث بشأن التعاون بين حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.// انتهى //13:59ت م0081