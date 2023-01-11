انجامينا 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023م واسعقد وزراء الدفاع وقادة أركان الجيوش في مجموعة دول الساحل الخمس اجتماعاً استثنائياً بالعاصمة التشادية انجامينا.وقد أعلن المشاركون في البيان الختامي للاجتماع، عن مصادقتهم على الهيكلة الجديدة لمجموعة الخمس في الساحل وإعادة تنظيم قوتها المشتركة، بما يمكن من إعطائها قوة دفع جديدة ويرفع من قدراتها القتالية.كما عبروا عن عزمهم على مواصلة جهود مكافحة الإرهاب، في إطار مجموعة الخمس في الساحل.ودعا وزراء دفاع مجموعة الخمس في الساحل الشركاء والهيئات الدولية، إلى مواكبة إعادة بناء القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل.// انتهى //13:59ت م0082