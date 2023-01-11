الدمام 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند.وقدم الشيخ السند لسمو أمير المنطقة الشرقية تقريراً عن جهود فرع الهيئة بالمنطقة خلال الفترة الماضية.حضر الاستقبال مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي.// انتهى //14:01ت م0083