بريدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والوفد المرافق له ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .ونوّه سمو أمير القصيم بما تقدمه القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتطوير النقل الجوي وفق أحدث المعايير العالمية ، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال الطيران المدني الدولي ، مشيداً بما تحقق من نمو في منظومة مطارات المملكة .من جانبه ثمّن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، اهتمام ومتابعة سمو أمير القصيم بالمشاريع التنموية للنقل الجوي بالمنطقة ، مشيراً الى أن القصيم إحدى المناطق التي تحظى باهتمام الهيئة العامة للطيران المدني لتقديم أرقى الخدمات للمسافرين .// انتهى //14:03ت م0084