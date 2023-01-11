حفر الباطن 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسأعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، اليوم عن تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة بدءاً من يوم غد الخميس إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، حتى إشعار آخر، مع مراعاة استيفاء جميع الحصص.وأوضح تعليم حفر الباطن أن ذلك يأتي حرصاً من الإدارة على سلامة وصحة طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها، نظرًا لما تشهده محافظة حفر الباطن من انخفاض في درجات الحرارة خلال هذه الأيام.// انتهى //15:06ت م0107