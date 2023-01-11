الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واساستقبل معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقر الهيئة اليوم، سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبد الستار هادي الجنابي، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية العراق في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.واطّلع السفير العراقي على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، فيما استمع معاليه إلى تجربة جمهورية العراق في المجال ذاته .// انتهى //15:06ت م0108