الدمام 18 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسأرست أمانة المنطقة الشرقية، المشروع الاستثماري لمشتل زراعي ومعرضاً للنباتات وخدمات مساندة في محافظة الخبر، تماشياً مع مبادرة "السعودية الخضراء"، مما يعزز من عناصر جودة الحياة وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية، وذلك بمساحة 50 ألف متر مربع، لمدة 25 سنة، والذي يأتي في خدمة أهالي المنطقة والمجتمع.وتعد هذه الفرصة ضمن مجموعة فرص استثمارية طرحتها الأمانة، حيث يمتد بعضها إلى 50 سنة مما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات، وخفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط، ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم.وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن هذا المشروع يأتي امتداداً لجهود الأمانة في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات من خلال طرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية والنموذجية، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع الرقعة الخضراء وسلامة البيئة، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، وكفاءة الإنفاق، ورفع الايرادات غير النفطية، وتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة.ودعا معاليه، المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.// انتهى//15:06ت م0110