الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، بمقر الصندوق اليوم، معالي وزيرة التخطيط والاقتصاد والتعاون بجمهورية السنغال اوليماتا سار والوفد المرافق لها.وجرى خلال اللقاء مناقشة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في السنغال، وبحث الفرص الحيوية الممكنة.وعبّرت معاليها عن شكرها لحكومة المملكة العربية السعودية على مساهمتها ودعمها للمشروعات التنموية في جمهورية السنغال من خلال الصندوق السعودي للتنمية التي تسهم في تحسين سبل العيش والمعيشة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السنغال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.يذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم قطاعات التنمية في جمهورية السنغال من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية, إذ قدّم الصندوق منذ عام 1978م (26) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تصل إلى حوالي 447 مليون دولار، وإدارة (4) منح مقدمة من حكومة المملكة من خلال الصندوق بقيمة تتجاوز 19 مليون دولار في قطاعات النقل والمواصلات والبنية التحتية والصحة والإسكان والتنمية الحضرية والطاقة والتعليم والمياه والصرف الصحي، للإسهام في نمو السنغال وازدهارها ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.// انتهى //15:07ت م0111