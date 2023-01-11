جدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسيشارك برنامج التأمين الشامل للحجاج والمعتمرين القادمين من خارج المملكة في معرض إكسبو الحج بهدف تمكينهم من أداء نسكهم بطمأنينة ويسر، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثلة في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين.ويهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن خلال تواجدهم في المملكة، من خلال رفع أي أعباء مالية قد تترتب عليهم نتيجة تعرضهم لأي خطر قد يحدث لهم، ضمن منافع وحدود تغطية وثيقة التأمين.ويغطي البرنامج الحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز الكلي الدائم نتيجة حادث، ويشمل نقل جثمان المتوفين إلى بلادهم في حال رغبة ذويهم بذلك.و يغطي البرنامج التعويضات لحالات إلغاء أو تأخير رحلات الطيران المغادرة من السعودية إضافة إلى تغطية حالات الإصابة بكوفيد-19 من حيث تغطية الحجر المؤسسي ونفقات العلاج.ويتيح البرنامج عدد من الحلول والخيارات المتنوعة التي تضمن إيجاد المعالجات السريعة في سبيل أن يؤدي الحاج والمعتمر نسكه براحة وسهولة ويعود إلى بلاده بصحة وسلامة وتعتمد آلية عمل البرنامج على تحصيل رسوم لكل تأشيرة مقابل التأمين الشامل الذي تستمر صلاحيته لمدة 75 يومًا من تاريخ وصول الحاج إلى السعودية.ويُقدم البرنامج من قبل شركات التأمين المحلية، ويمكن الاستفادة من خدمات البرنامج من خلال الاتصال على الرقم 800440008 أو تقديم الطلب من خلال الموقع التالي: www.enaya-ksa.com.// انتهى //15:12ت م0113