الدوحة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بمقدار 150.74 نقطة، أي ما نسبته 1.32 بالمئة ليصل إلى 11 ألفاً و274.74 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم، تداول 175 مليوناً و632 ألفاً و754 سهماً، بقيمة 568 مليوناً و450 ألفاً و535.312 ريالاً نتيجة تنفيذ 19203 صفقات في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:12ت م0115