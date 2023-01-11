المدينة المنورة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسبدأت وكالة شؤون المسجد النبوي في تأمين عربات متنقلة لحافظات ماء زمزم في المسجد النبوي، تمتاز بسهولة نقلها داخل المسجد النبوي بالإضافة لتطبيقها لمعايير السلامة والاحتراز الوقائي لصون الماء المبارك.وبلغ عدد العربات 650 عربة منها 50 عربة مخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.وبدأت المرحلة الأولى بتأمين العربات في الحصوات وقسم النساء الشرقي، وتعمل الوكالة على توفيرها في جميع أنحاء المسجد النبوي.// انتهى //15:20ت م0116