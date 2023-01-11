الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين المعين حديثاً لدى جمهورية الكاميرون فيصل المجفل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا الدكتور خالد بن كمال فقيه.واستعرض معاليه خلال اللقاء الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين عبر قطاعات الوزارة المختلفة وملحقياتها الدينية بسفارات المملكة في الخارج، إلى جانب مناقشة كل ما يتعلق بالعمل الإسلامي والتنسيق بين الوزارة والسفارات في تحقيق رسالة المملكة في خدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال.// انتهى //15:20ت م0117