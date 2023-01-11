الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسأطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في عمادة شؤون الطالبات، أمس فعالية السوق المفتوح، بمشاركة عدد من طالبات جامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود، وجامعة اليمامة، وجامعة الإمام محمد بن سعود.وهدفت الفعالية التي تستمر يومين بمقر الجامعة إلى تشجيع الطالبات على تأسيس وإدارة المشاريع، ورعاية الفئات المبدعة المنتجة، وزيادة فرص بيع وتسويق منتجاتهن، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق غايات الجامعة في توفير بيئة داعمة ومحفزة؛ لتنمية شخصية الطالبات، وتطوير مهاراتهن وقدراتهن، وإعدادهن لتمثيل قيمة تنافسية ممكنة.وتسعى العمادة من خلال فعالية السوق إلى توعية الطالبات بالمشاريع الصغيرة، وإثراء ثقافتهن ومهاراتهن، وتقديم المعرفة والفكر في كل ما يعمل على زيادة الإنتاجية، وتشجيع الصناعات اليدوية وتسويقها وفق أسس مبنية، ودعم مشاريع الطالبات والتعريف بها، والإسهام في زيادة العرض المحلي واستمراريته، ورفع الأثر على الناتج الوطني، وتشجيع التنوع الاقتصادي.ويشتمل السوق الذي يضم 38 ركنًا على مجموعة مختارة من الأعمال اليدوية للطالبات.يُشار إلى أنّ فعالية السوق المفتوح تنظم سنويًا، ويشترط للمشاركة فيها التسجيل في منصة "معروف " الإلكترونية؛ لحماية حق المشترية والبائعة، وتطبيق اللوائح والأنظمة بالتسوق الآمن.// انتهى //15:26ت م0120