الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسوقّع معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي بمقر الوزارة بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي المكلّف لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية ناصر بن راشد الناصر، بهدف تعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين الوزارة والهيئة في عددٍ من المجالات، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للطرفين.وتهدف المذكرة إلى تعزيز الوعي البيئي من خلال المشاركة في الفعاليات البيئية الوطنية، وبناء القدرات الوطنية في مجال الزراعة والرقابة البيئية، فضلًا عن تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، ودعم الدراسات والاستشارات وتبادل المعلومات بين الطرفين، كما تهدف إلى التعاون في مجالات برامج الأرصاد، وحماية الحياة الفطرية والمراعي والغابات والمتنزهات والسياحة البيئية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والعلمي للهيئة في مجال المياه والزراعة، وإتمام الربط الإلكتروني لأنظمة المياه والزراعة، ومعالجة مشاريع الصرف الصحي، إلى جانب دعم برامج التنمية الريفية، وتنظيمات المناحل، وتوفير مصادر المياه في المحمية، وإصدار تصاريح حفر الآبار.// انتهى //16:43ت م0141