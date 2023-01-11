نجران 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، عن تعازيه ومواساته لقبيلة المكارمة في وفاة الشيخ أحمد بن علي الجمالي المكرمي، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بشيخ شمل قبيلة المكارمة الشيخ علي بن حاسن المكرمي، وأبناء المتوفى، وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.من جهته، عبر شيخ شمل قبيلة المكارمة، وأبناء المتوفى، عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة نجران، داعين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، ويحفظه من كل سوء ومكروه.// انتهى //16:45ت م0142