القاهرة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه ليصل إلى 1.013 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 11.4 مليار جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على ارتفاع نسبته 0.42% ليبلغ 15528.1 نقطة، كما زاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.34% مسجلاً 4227.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.17% لينهي التعاملات عند مستوى 2809.17 نقاط.// انتهى //17:03ت م0145