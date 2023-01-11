اقتصادي / البورصة المصرية تغلق على تباين
الأربعاء 1444/6/18 هـ الموافق 2023/01/11 م واس
القاهرة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس
سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه ليصل إلى 1.013 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 11.4 مليار جنيه.
وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على ارتفاع نسبته 0.42% ليبلغ 15528.1 نقطة، كما زاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.34% مسجلاً 4227.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.17% لينهي التعاملات عند مستوى 2809.17 نقاط.
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