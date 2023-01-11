واشنطن 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسأدى عطل فني في إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى توقف الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة اليوم، مع مئات التأخيرات المتتالية بسرعة عبر النظام في المطارات على مستوى البلاد.وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، في تصريح صحفي، أنها أمرت جميع الرحلات الجوية الأمريكية بتأجيل المغادرة حتى الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية إنها تعمل على استعادة إشعار نظام المهمات الجوية، مشيرة إلى أن معظم التأخيرات تركزت على طول الساحل الشرقي، لكنها بدأت في الانتشار غربًا.وبحسب مواقع متخصصة، كان في الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، أكثر من 1200 رحلة جوية متأخرة داخل الولايات المتحدة، وإلغاء أكثر من 100 رحلة.// انتهى //17:05ت م0146