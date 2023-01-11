جدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، اليوم بمقر المجمع بجدة، معالي وزير التنمية الاجتماعية والأسرية بجمهورية سنغافورة ماساجوس ذو الكفل.وتناول اللقاء تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجتمعات المسلمة في سنغافورة ، إلى جانب عقد ندوات مختصة بالتعاون مع السلطات السنغافورية تعود بالنفع على المسلمين في منطقة جنوب شرق آسيا.// انتهى //17:05ت م0147