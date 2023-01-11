القاهرة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسواصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، الارتفاع في البنوك العاملة في مصر، بزيادة بلغت 230 قرشًا، ليتخطى حاجز الـ 29 جنيهًا.وبلغ سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، نحو 29.75 جنيهًا للشراء، و29.80 جنيهًا للبيع، فيما سجل أمس نحو 27.45 جنيهًا للشراء، و27.50 جنيهًا للبيع.وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي تحركًا كبيرًا مقابل الجنيه، حيث ارتفع خلال الأسبوع الماضي إلى 2.35 جنيه للشراء، 2.40 جنيه للبيع في البنوك المصرية.// انتهى //17:06ت م0149