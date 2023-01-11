الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرة فرنسا من أجل سوريا لدى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية بريجيت كورمي.وجرى خلال الاستقبال، استعراض المستجدات على الساحة السورية، ومناقشة الجهود المبذولة في هذا الشأن.حضر الاستقبال، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودفيك بوي.// انتهى //17:07ت م0151