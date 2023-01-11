الخرطوم 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسوقّعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية بمقرها بالخرطوم اليوم، مذكرة تفاهم مع البنك الزراعي السوداني، وذلك لتعزيز التعاون ودعم جهود وأنشطة المنظمة في تحسين سبل كسب العيش بولايات دارفور من أجل بناء قدرات النازحين والمرأة الريفية بالتركيز على الجمعيات النسائية.وقع عن المنظمة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري، ووقع عن البنك الزراعي السوداني مديره العام محمد آدم عبد الكريم.وتأتي هذه المذكرة امتداداً للمذكرة الموقعة بين المنظمة والبنك في العام 2021م، وذلك بهدف تمكين المنتجين من الحصول على مدخلات الإنتاج والتقانات المطلوبة، وتمويل العمليات الزراعية للجمعيات التعاونية البالغ عددها 10 جمعيات، لتسهم في رفع الإنتاج والإنتاجية واستقرار النظم الزراعية وتحسين مستوى دخل صغار المنتجين من خلال دعمهم بالتقنيات الحديثة وتأهيلهم وتدريبهم على استخدامها.// انتهى //17:07ت م0152