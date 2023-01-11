الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ وزير الطاقة؛ رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وقَعت الجامعة اتفاقية تعاون، مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وتطوير قطاع التعدين بالمملكة.ووقع الاتفاقية كل من معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ورئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن السقاف، خلال مشاركة الجامعة في النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي 2023 الذي يقام في مدينة الرياض.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين جامعة الملك فهد ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتفعيل أوجه الشراكة بين الجانبين بما ينعكس بالإيجاب على تطوير العملية التعليمية والأكاديمية في مجال التعدين، إلى جانب تطوير برنامج بكالوريوس هندسة علوم التعدين.إلى ذلك، شارك رئيس الجامعة الدكتور محمد السقاف خلال المؤتمر في جلسة تحدث فيها عن أهمية تشكيل رؤية واضحة وخطة إستراتيجية لتطوير مجال التعدين في المنطقة، وكيفية تحويلها إلى واقع عملي من خلال تطوير الكفاءات المتميزة، وتشجيع البحث والابتكار في المجال، موضحا أن دور الجامعة هو تزويد سوق العمل بالخريجين المؤهلين بأفضل المهارات والمدربين على أحدث التقنيات للنهوض بقطاع التعدين بالمملكة، وذلك لدفع اقتصادها ليكون منافساً وليس فقط مشاركاً في الاقتصاد العالمي الرقمي الجديد.وشاركت الجامعة بجناح خاص خلال المؤتمر، حيث تأتي هذه المشاركة ضمن سعي الجامعة للمساهمة في تطوير قطاع التعدين في مجالاته العملية والأكاديمية والبحثية، واستعرضت أحدث التقنيات المستخدمة في تطوير العملية التعليمية والبحثية، التي تهدف لتحقيق نوع من التعليم التفاعلي وتحديث أساليب التعلم، وذلك من خلال جعل الطالب عنصرا مشاركاً وفاعلاً في العملية التعليمية.//انتهى//18:26ت م0162