جدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسأعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع تنظيم تحدي سباق العقبات (Tough Mudder) في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) جدة في 21 يناير 2023، وذلك بعد النجاح الذي حققه السباق في مدينة الرياض.وسيخوض المشاركون في تحدي -Tough Mudder- مهارة التغلب على التحديات وتطوير مهارات العمل الجماعي بشكل أفضل.ويتطلب تحدي سباق العقبات من المشاركين الخوض في عدة تحديات وعقبات مختلفة، منها الجري، التسلق، والزحف، ومواجهة المرتفعات وغيرها, وذلك بهدف تمكينهم من التغلب على التحديات، وتطوير مهارات العمل الجماعي بشكل أفضل.ويتيح تحدي مسار العقبات المجال أمام المشاركين البالغين لخوض سباق بمسافة 5 أو 10 كيلومترات مع أكثر من 21 عقبة مختلفة لاجتيازها، ويمنح صغار السن الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا الفرصة للمشاركة في” mini tough Mudder”، الذي يعد نسخة مصغرة وأقل إجهاداً، لخوض سباق تقدر مسافته بـ 1.5 كيلومتر مع أكثر من ثمان عقبات مختلفة وممتعة.ويستهدف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع من خلال استضافة هذا الفعالية العمل على رفع مستويات المشاركة في الأنشطة الرياضية والبدنية في المملكة، انطلاقاً من إستراتيجيته القائمة على تنظيم الفعاليات والأنشطة لتعزيز الوعي بأهمية الرياضة، وتوفير الفرص للمشاركين باختبار قدراتهم البدنية والذهنية والتواصل مع المشاركين الآخرين، مما يضفي نوعاً من الإثارة والتشويق على التحدي.وإلى جانب اهتمام الاتحاد برفع مستويات النشاط البدني في المملكة واستقطاب وتوفير الأحداث والفعاليات ذات المستوى العالي، جاء إطلاق تحدي مسار العقبات “Tough Mudder”، متماشياً مع مستهدفات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لتمكين المواطنين والمقيمين من ممارسة الأنشطة الرياضية وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأنشطة البدنية في المملكة، وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج جودة الحياة.وخصص الاتحاد السعودي للرياضة للجميع للراغبين بالمشاركة رابط للتسجيل: http://sfa.sa/TMJeddah ويتضمن المعلومات والإجراءات والنصائح التي تخص المسابقة.// انتهى //18:27ت م0165