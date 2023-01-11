تبوك 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واستواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك رفع جاهزيتها وذلك استعدادً للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة تزامنا مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة والتي تبدأ من يوم الغد.وأكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم إضافة لـ(٢٧) فرقة إسعافية وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطه الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة .وناشد العنزي جميع المواطنين والمقيمين لاتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث - لا قدر الله - خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.// انتهى //18:28ت م0166