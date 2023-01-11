الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسبحث معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مع معالي وزير الثروة الطبيعية والبيئة في مملكة تايلاند السيد وراووت سيلبا آرشا، سبل تعزيز التعاون في المجالات الزراعية والبيئية، ودعم تايلاند لمبادرتي الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء.جاء ذلك خلال اجتماع معاليه اليوم، بوزير الثروة الطبيعية والبيئة التايلاندي والوفد المرافق له، واستعرض معهم جهود المملكة المتواصلة في الحفاظ على البيئة والمبادرات المحلية والإقليمية، وأوجه التعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة، حيث اتفق الجانبان على أهمية تعزيز العمل المشترك بين السعودية وتايلاند في مجالات حماية البيئة واستثمار الفرص الزراعية في البلدين.// انتهى //18:32ت م0172