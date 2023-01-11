جدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واستقدم الإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية ضمن جناح الوزارة المشارك في "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة" بجدة، خدمات الترجمة للزوار، وذلك في الفترة من 16 - 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 9 - 12 يناير 2023م .وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، لاستعراض خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وتطبيقات أبشر وميدان وبنان، ونادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، إضافة إلى إسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية في الوزارة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرة طريق مكة.// انتهى //18:36ت م0173