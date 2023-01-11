الدمام 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واستمكنت أمانة المنطقة الشرقية من سحب وتصريف 37992 مترًا مكعبًا من مياه الأمطار، بمحافظة الخفجي خلال اليومين الماضيين، والتي تم تصريفها عبر محطة تصريف مياه الأمطار والمعدات لنزح المياه بالمحافظة.وأشارت الأمانة إلى مشاركة 68 من العاملين بالفرق الميدانية و18 معدة وآلية، مبينةً أنها ركزت على توزيع المعدات والعمالة على قنوات تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى توزيع المعدات والأليات بمواقع تجمع مياه الأمطار، وتكثيف العمل على نزح مياه الأمطار بنقاط تجمعها بالأماكن الغير مخدومه بشبكات التصريف، فيما تم تفعيل خطة العمل في المناطق الغير مخدومة، وتحديد أولوية العمل في سحب مياه الأمطار.وأكدت أن خطة الطوارئ المعدة مسبقاً، كانت ناجحة في تصريف مياه الأمطار بالمحافظة ولله الحمد، كما عملت محطة تصريف مياه الأمطار بالطاقة الاستيعابية المناسبة لهذه الحالة.// انتهى //19:30ت م0189